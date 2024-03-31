Arıları ne kadar tanıyorsunuz? Arılar hakkında ilginç bilgiler

6. Koschevnikov’s Bee (A. koschevnikovi): Sadece Borneo ve diğer Güneydoğu Asya adalarında bulunur.

7. Indonesian Honeybee (A. nigrocincta): Endonezya ve Filipinler’in Mindanao adasında yaşar.

Arılar için uygun yaşam alanları, bol miktarda polen ve nektar kaynağı, yuva yapabilecek yerler ve barınak sağlar. Özellikle yerel bitkiler, iklim, toprak, ışık ve su koşullarına uyum sağlamıştır ve bu nedenle yerli arı türleri için önemlidir.