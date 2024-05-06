Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte dalış eğitmeni Kubilay Kılıç ve su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Ayvalık ilçesindeki zengin biyoçeşitliliğe sahip sularda unutulmaz bir dalış deneyimi yaşadı.