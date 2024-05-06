Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte dalış eğitmeni Kubilay Kılıç ve su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Ayvalık ilçesindeki zengin biyoçeşitliliğe sahip sularda unutulmaz bir dalış deneyimi yaşadı.
Ceylan, dalışları sırasında deniz anası, ahtapot, anemonlar, deniz tavşanı ve farklı balık türlerini keşfetmenin yanı sıra, sarı süngerlerin içinde gizlenen horozbina balıklarını, gelincik balıklarını ve karabaş balıklarını da görüntüledi.
Özellikle bir karidesin küçük bir dehlizde müren balığının ağzını temizlerken çektiği görüntüler ilgi çekiciydi. Ayrıca, deniz ekosisteminin temizlenmesinde önemli bir rol oynayan tüplü kurtları da kaydetmeyi ihmal etmedi.
AA muhabiriyle yaptığı röportajda Tahsin Ceylan, dalışın dünya genelinde popülerliğinin arttığını ve her geçen yıl dalışseverlerin sayısının arttığını vurguladı.