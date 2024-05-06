Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi

Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi
Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi anbean kaydedildi. Görenler hayrete düştü.
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 1

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte dalış eğitmeni Kubilay Kılıç ve su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Ayvalık ilçesindeki zengin biyoçeşitliliğe sahip sularda unutulmaz bir dalış deneyimi yaşadı.

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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 2

Ceylan, dalışları sırasında deniz anası, ahtapot, anemonlar, deniz tavşanı ve farklı balık türlerini keşfetmenin yanı sıra, sarı süngerlerin içinde gizlenen horozbina balıklarını, gelincik balıklarını ve karabaş balıklarını da görüntüledi.

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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 3

Özellikle bir karidesin küçük bir dehlizde müren balığının ağzını temizlerken çektiği görüntüler ilgi çekiciydi. Ayrıca, deniz ekosisteminin temizlenmesinde önemli bir rol oynayan tüplü kurtları da kaydetmeyi ihmal etmedi.

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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 4

AA muhabiriyle yaptığı röportajda Tahsin Ceylan, dalışın dünya genelinde popülerliğinin arttığını ve her geçen yıl dalışseverlerin sayısının arttığını vurguladı.

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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 5
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 6
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 7
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 8
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 9
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 10
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 11
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 12
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 13
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 14
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 15
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 16
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 17
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 18
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 19
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 20
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 21
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 22
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 23
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 24
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 25
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 26
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 27
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 28
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 29
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 30
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 31
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 32
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 33
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Karides müren balığının ağzını temizledi. O anlar anbean kaydedildi 34
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