“Arılarım beni tanıyor” diyen bal üreticisi atletle arılarına bakım yapıyor

Arılarını yakından tanıdığını belirten Yarar, 100 yıllık arıların ırk olarak hiç bozulmadığını ifade etti.

Kayalık Caddesi'nde arıcılık yapan Yarar, arılarına olan güvenini farklı bir şekilde gösteriyor. Günün belirli saatlerinde arıların insanlara zarar vermediğini iddia eden Yarar, arılarının kendisine de zarar vermeyeceğini atletle kovanları açarak kanıtlıyor.

Arıcılığa hobi olarak başladığını ve dedesinden aldığı mirasla devam ettiğini belirten Yarar, arılarını yaşatmayı ve doğal dengelerine müdahale etmemeyi amaçladığını dile getirdi.

Arıcılığı para kazanmak için değil, yaşam biçimi olarak gördüğünü vurgulayan Yarar, arıların kendisini tanıdığını ve ona zarar vermediğini ifade etti.

Özel kıyafet giymeden arılarla uğraştığını ve soktuklarında dahi herhangi bir şişkinlik olmadığını belirten Yarar, arılarla uyum içinde bir yaşam sürdürdüğünü dile getirdi.