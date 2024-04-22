Arina Fedorovtseva gitti Melissa Vargas kaldı

Fenerbahçe Opet, Ezcabaşı Dynavit'i final serisinin son maçında 3-0 yenerek şampiyor olurken, Arina Fedorovtseva ile Melissa Vargas'ın durumları belli oldu.

Arina Fedorovtseva'nın gelecek sezon Çin Ligi ekiplerinden Tianjin'de oynayacağı öğrenildi.

Çin Ligi'nin tamalmanmasının ardından bu sezon Melissa Vargas'ta da olduğu gibi Arina, geri dönecek ve şubat ayından itibaren yine sarı lacivertli formayı giyecek.

Sezonun yarısını Çin'de geçirip, sonra dönen Melissa Vargas'ın ise yeni sezonu tamamen Fenerbahçe'de geçireceği belirtildi.