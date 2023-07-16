Arıza yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Kağıthane Seyrantepe mevkiinde meydana geldi.

Otoyolun Ankara istikametinde arıza yapan 34 BJF 23 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını sağ şeride çekti.

Arıza yapan otomobile emniyet şeridinde ilerleyen 34 GSR 824 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü Ramazan Ç. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen yakınları ise Ramazan Ç.'nin cansız bedeninin başında uzun süre bekledi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik oluştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden sürücünün bedeni, olay yerinden kaldırılarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.