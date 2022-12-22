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  • Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar

Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar

Arjantin ile Dünya Kupası kazanan yıldız futbolcu Lionel Messi için Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir grup, 'hayır lokması' döktürüp, Arjantin bayrakları açtı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 05:34
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Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar. Messi için 'hayır lokması' döktürüldü

Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
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Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştığı final maçının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Arjantinli yıldız Lionel Messi için "hayır lokması" döktürdü.

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Messi, koleksiyonundaki eksik parçayı da Dünya Kupası'nı alarak tamamladı ve tarihe geçti.

Yıllardır Portekizli yıldız Ronaldo ile adı sürekli rekabet halinde olan Messi, bu konuda Ronaldo'yu geride bıraktı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir grup, yıldız futbolcu için 'hayır lokması' döktürdü.

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ARJANTİN BAYRAKLARI AÇIP TEZAHÜRAT YAPTILAR

Onlarca öğrencinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri organizasyonda Arjantin bayrakları açıldı. Messi için tezahüratlar yapıldı.

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Yok Canim
22.12.2022 06:30
Sumdi anlasiliyor artik niye Bogazici'nin dunyada ilk besyuz universite siralamasindan sutlanigi. Yol gecen hanina donmus bir enkaz.  
 
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