Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştığı final maçının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Arjantinli yıldız Lionel Messi için "hayır lokması" döktürdü.

Messi, koleksiyonundaki eksik parçayı da Dünya Kupası'nı alarak tamamladı ve tarihe geçti.

Yıllardır Portekizli yıldız Ronaldo ile adı sürekli rekabet halinde olan Messi, bu konuda Ronaldo'yu geride bıraktı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir grup, yıldız futbolcu için 'hayır lokması' döktürdü.

ARJANTİN BAYRAKLARI AÇIP TEZAHÜRAT YAPTILAR

Onlarca öğrencinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri organizasyonda Arjantin bayrakları açıldı. Messi için tezahüratlar yapıldı.