Arjantin BRICS'i reddetti

Arjantin’in aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei, ülkesinin BRICS’e katılma planını iptal ettiğini açıkladı.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu ve dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarını içeren bir işbirliği bloğudur. Arjantin, BRICS’in davetlisi olarak Ağustos ayında bloğa katılmayı kabul etmişti ve 2024 yılında tam üye olacaktı. Ancak Milei, BRICS ülkelerinin liderlerine yazdığı bir mektupta, Arjantin’in tam üye olmak için zamanın “uygun” olmadığını belirtti. Milei, BRICS ülkeleri ile ticari ilişkilerini sürdüreceklerini, ancak siyasi olarak farklı görüşlere sahip olduklarını ifade etti.

Milei, merkez bankasını feshetmek, organ satışını yasallaştırmak gibi radikal ve çağdışı fikirleriyle tanınıyor. Milei, Arjantin’de ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele etmek için neoliberal politikalar uyguluyor.

Milei, devletin elindeki şirketleri özelleştiriyor, işçilerin haklarını kısıtlıyor, yabancı yatırımcılara kolaylık sağlıyor ve kamu ihalelerini durduruyor. Milei, ayrıca Arjantin’in para birimini Amerikan dolarına bağlamak istiyor. Milei’nin politikaları, Arjantin halkı tarafından büyük tepki görüyor ve protesto ediliyor.

Milei, dış politikada da ABD ve İsrail gibi “batının özgür ulusları” ile yakın ilişki kurduğunu söylüyor. Milei, “komünizmle” yönetilen ülkeleri eleştiriyor ve Güney Amerika’daki Çin etkisine karşı çıkıyor. Milei’nin selefi, eski merkez sol başkan Alberto Fernández ise BRICS’e katılmayı yeni pazarlara açılmak için bir fırsat olarak görmüştü. Fernández, BRICS ülkeleri ile daha iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştı. Milei’nin BRICS’ten çekilme kararı, Arjantin’in dış politikasında büyük bir değişiklik anlamına geliyor.