Arjantin hükümeti çiftçiyi isyan ettirdi

Arjantin'in önde gelen tarım bölgelerinden Kordoba, Santa Fe ve Entre Rios valileri, ulusal hükümetin tarım sektörüne yönelik vergi artışı kararına karşı tepkilerini dile getirdi. Kordoba Valisi Martin Llaryora, Santa Fe Valisi Maximiliano Pullaro ve Entre Rios Valisi Rogelio Frigerio, 28 Haziran 2025 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararın ülkenin üretkenliğini ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Yeni düzenlemeyle soya fasulyesi için vergi oranı yüzde 26'dan yüzde 33'e, mısır ve sorgum için ise yüzde 9,5'ten yüzde 12'ye yükseltildi. Ayçiçeği için de yüzde 5,5 olan oran yüzde 7'ye çıkarıldı. Bu artışlar, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Valiler, mevcut ekonomik koşullarda bu tür bir adımın tarım sektörünü felç edeceğini vurguladı.

Kordoba Valisi Martin Llaryora, yaptığı açıklamada, "Ulusal hükümetin tarım vergilerini artırma kararını şiddetle kınıyor ve derin endişe duyuyorum," ifadelerini kullandı. Llaryora, bu uygulamanın Arjantin'in üretim gelişimine derinden zarar vereceğini ve gerici bir adım olduğunu belirtti. Kordoba eyaletinde üretimi desteklemek amacıyla alınan vergi indirimleri ve altyapı yatırımlarını hatırlatan Llaryora, merkezi hükümetin kararının bu çabaları boşa çıkaracağını savundu.

Entre Rios Valisi Rogelio Frigerio ise geçtiğimiz cuma günü Tarım Birlikleri Masası temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörün mali durumu ve altyapı sorunlarını ele aldı. Frigerio, "Entre Rios, tarım demektir ve bu yüzden her zaman üreticilerin yanındayız. Vergi yükünü azaltma ve vergi oranlarını tamamen kaldırmak için ulusal hükümetle sürekli diyalog halindeyiz," dedi.

Santa Fe Valisi Maximiliano Pullaro da ulusal hükümetin kararını "büyük bir hata" olarak nitelendirdi. Pullaro, "Kırsal kesimde üretilen her şeyin yine kırsal kasaba ve şehirlerde kalması gerekiyor. Çiftçiler kazandıklarını yurt dışına çıkarmıyor, off-shore hesaplara yatırmıyor, kripto paralara yönelmiyorlar. Kazançlarının tamamını daha fazla üretim için teknolojiye veya şehirlere tuğla koymaya yatırıyorlar," ifadeleriyle kararın yerel ekonomiye vereceği zarara dikkat çekti.

Ulusal hükümet cephesinden ise Kabine Şefi Guillermo Francos ve Ekonomi Bakanı Luis Caputo, kararı savunarak "hiçbir şeyin mali dengeyi bozamayacağını" belirtti. Ancak tarım birlikleri, bu karara karşı mücadeleye devam edeceklerini ve sektörün geleceği için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.