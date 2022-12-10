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Arjantin Dünya Kupası'nda yarı finalde

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 01:01
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Arjantin Wout Weghorst'un yıldızlaştığı Hollanda'yı penaltılarda yenerek yarı finale çıktı

Arjantin Dünya Kupası'nda yarı finalde
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Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelenin gol perdesini 35. dakikada Molina açtı. Gol pasını veren Lionel Messi, Dünya Kupası'nın eleme turlarında 1966'dan bu yana en fazla asiste imza atan oyuncu unvanını Pele'den aldı.

İkinci yarının 73. dakikasında Arjantin'in 10 numarası, penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 83. dakikada ise Beşiktaş'ın santraforu Wout Weghorst, farkı 1'e indirdi. Weghorst, 90+11'de bir kez daha sahneye çıkarak mücadeleyi uzatma dakikalarına taşıdı. 

Uzatma bölümlerinde taraflar eşitliği bozamadı ve kazananı seri penaltı atışları belirledi. 

Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Arjantin, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Tangocular, yarı finalde Brezilya’yı penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan Hırvatistan’la karşılaşacak. Müsabaka 13 Aralık Salı TSİ 22:00'de oynayacak. 

MESSI BATISTUTA'YI YAKALADI
Hollanda karşısında fileleri havalandırarak Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 10 yapan Lionel Messi, Gabriel Batistuta'ya ait olan Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu rekoruna ortak oldu.

VAN GAAL'IN SON MAÇI
Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal, Hollanda Milli Takımı ile son maçına çıktı. Prostat kanserine yakalandığını açıklayan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, görevini Ronald Koeman’a bırakacak.

 

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Ankaralı
10.12.2022 01:18
Hollanda katil askerlerinin Bosnada yaptığı alçaklığın cezasını çekiyor.Çok güzel oynuyolar.18 yaşında iken 1972 D.Kupası finalini Almanya ile oynadılar kaybettiler.Yine başka bir finali kaybettiler.  
 
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