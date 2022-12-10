Arjantin Dünya Kupası'nda yarı finalde

Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelenin gol perdesini 35. dakikada Molina açtı. Gol pasını veren Lionel Messi, Dünya Kupası'nın eleme turlarında 1966'dan bu yana en fazla asiste imza atan oyuncu unvanını Pele'den aldı.

İkinci yarının 73. dakikasında Arjantin'in 10 numarası, penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 83. dakikada ise Beşiktaş'ın santraforu Wout Weghorst, farkı 1'e indirdi. Weghorst, 90+11'de bir kez daha sahneye çıkarak mücadeleyi uzatma dakikalarına taşıdı.

Uzatma bölümlerinde taraflar eşitliği bozamadı ve kazananı seri penaltı atışları belirledi.

Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Arjantin, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Tangocular, yarı finalde Brezilya’yı penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan Hırvatistan’la karşılaşacak. Müsabaka 13 Aralık Salı TSİ 22:00'de oynayacak.

MESSI BATISTUTA'YI YAKALADI

Hollanda karşısında fileleri havalandırarak Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 10 yapan Lionel Messi, Gabriel Batistuta'ya ait olan Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu rekoruna ortak oldu.

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Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal, Hollanda Milli Takımı ile son maçına çıktı. Prostat kanserine yakalandığını açıklayan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, görevini Ronald Koeman’a bırakacak.