Arjantin'de marketler yağmalandı. 30 kişi gözaltında

Arjantin’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Cordoba ve Mendoza eyaletlerinde marketler yağmalanırken 30 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Arjantin'de marketler yağmalandı. 30 kişi gözaltında

Arjantin’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle halk marketleri yağmaladı. Cordoba ve Mendoza eyaletlerinde hafta sonu yaşanan olaylarda onlarca motosikletli yağmacı marketleri bastı, rafları boşalttı.

Market çevresinde büyük panik yaşanırken yağmacılar olay yerinden hızla kaçtı. Hükümet yetkilileri, bu eylemlerin komplo olduğunu ve ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında kafa karışıklığı ve güvensizlik oluşturmak amacıyla planlandığını belirtti.

Arjantin Güvenlik Bakanı Anbal Fernndez yaptığı açıklamada, “Bu tür olaylar, ülkede daha fazla karışıklık ve çatışmaya neden olur. Bunlar yağma değil, ortalığı karıştırmak için yapılan provokasyon başka bir şey değil" dedi.

Polis, Cordoba eyaletinde 12 marketin yağmalanmasıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 20 kişinin, Mendoza eyaletinde ise 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ülkenin başkenti Buenos Aires’te ise pazartesi gecesi yağmalama girişimi yerel halk tarafından engelledi.

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