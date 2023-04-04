Greve giden otobüs şoförleri bakanı tekme tokat dövdü

Greve giden şoförler, "Bakan güvenliğimizi sağlayamıyor" dedi, öfkesini dile getirdi. Bakan ise "Yüzleşmek için buradayım, öfkenizi anlıyorum" diyerek karşılık verdi.

Başkent Buenos Aires'e bağlı La Matanza bölgesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden meslektaşları nedeniyle bir araya gelen onlarca sürücü otoyolu trafiğe kapattı. "Güvenliğimiz sağlanmıyor, öldürülüyoruz" diyen otobüs şoförleri, tüm ikna çalışmalarına rağmen sakinleşmedi ve protestoya devam etti.

Göstericilerle konuşmak için otoyola gelen Bakan Sergio Berni, bu esnada öfkeli şoförlerin yumruklu ve taşlı saldırısına uğradı.

Çok sayıda kişinin darbesine maruz kalan ve burnu kanayan Sergio Berni'yi az sayıda polis kalabalığın elinden güçlükle çıkardı.

Otoyolu kapatan ve grev başlatan otobüs şoförleri yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını aksi halde eylemden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Berni ise saldırıya ilişkin açıklamasında sürücülerin öfkesini anladığını belirterek, "Yüzleşmek için buradayım" ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan savcılık, cinayetle ilgili olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Buenos Aires'in kentsel bölgeleriyle kasabaları arasında yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin sık sık çetelerin saldırılarına uğradıkları belirtildi. Otobüs şoförleri, başkent Buenos Aires'in güvenliğinden sorumlu Bakan Sergio Berni'nin görevini yapmadığını ve çete şiddetinin önüne geçemediğini ifade etti.

Daniel Barrientos isimli otobüs şoförü La Matanza'da göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.