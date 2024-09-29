Milei kemeri sıkınca yoksulluk rekor kırdı

Arjantin’de yoksulluk oranının yılın ilk yarısında neredeyse %53’e fırladığı Perşembe günü açıklanan resmi verilerle ortaya çıktı. Bu, liberteryen Devlet Başkanı Javier Milei’nin sert kemer sıkma önlemlerinin acı verici etkisinin ilk somut kanıtı oldu.

Bu, geçen yılın sonundaki %41,7’lik orandan ciddi bir sıçramayı ve sadece yedi yıl önceki %26’lık oranın iki katından fazlasını temsil ediyor. Bu da Güney Amerika ülkesini vuran tekrarlanan ekonomik krizlerin Arjantinliler için ne kadar ağır bir maliyete yol açtığını gösteriyor.

Veriler, Milei’nin derin bir mali açığı kapatmayı amaçlayan harcama kesintilerinin nasıl kısa vadede büyük bir acıya yol açtığını vurguluyor. Ülke derin bir resesyonda ve enflasyon üç haneli rakamlarda kalmaya devam ediyor, ancak işlerin düzeldiğine dair işaretler var.

Buenos Aires’te yaşayan ve üç vardiya halinde çöp geri dönüşümcüsü, karton toplayıcısı ve duvar ustası olarak çalışmasına rağmen hâlâ ayakta kalmak için mücadele eden 53 yaşındaki Irma Casal, “Bu hükümet iktidara geldiğinden beri işler azaldı” dedi. “Daha az para için iki kat daha fazla çalışıyoruz ve devam etmeliyiz.”

Milei’nin harcama kesintileri, yıllardır süren açıkların ardından eyaletin maliyesini düzeltmeye yardımcı olduğu için piyasalar ve yatırımcılar tarafından alkışlandı, ancak ekonominin artık dip noktaya geldiğine dair işaretlere rağmen ülkeyi resesyona sürükledi.

Arjantin Katolik Üniversitesi (UCA) Gözlemevi, yılın ilk çeyreğinde yoksulluk oranının yüzde 55,5’e yükseldiğini, ardından ikinci çeyrekte yüzde 49,4’e gerilediğini tahmin etmişti. Bu da yılın ilk altı ayı için ortalama yüzde 52 anlamına geliyor.

UCA Gözlemevi direktörü Agustin Salvia, Milei’nin politikalarının yıl başında önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Ancak son zamanlarda bir iyileşme belirtileri olduğunu da sözlerine ekledi. “Hikayenin tamamına bakarsanız, ilk çeyrekte bir bozulma olduğunu gösteriyor. O zamandan beri bu durum hafiflemeye başladı” dedi.

Arjantin hükümeti bazı sosyal yardım programlarını kesti ve aşevlerine verilen desteği azalttı, ancak aynı zamanda ailelere doğrudan destek sağlayan Evrensel Çocuk Ödeneği ve Gıda Kartı programı olmak üzere iki önemli sosyal yardım programını genişlettiğini savunuyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Manuel Adorni, Perşembe günü düzenlediği günlük basın toplantısında, “Herhangi bir yoksulluk seviyesi korkunçtur” dedi ve Milei’nin şimdi etkisiz hale getirmeye çalıştığı ekonomik “bombaların” geride bırakılmasının sebebinin önceki hükümetlerin kötü yönetimi olduğunu söyledi.