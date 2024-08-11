Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı! Pilotun son paylaşımı dikkat çekti

Rosario, Arjantin'de meydana gelen trajik bir olayda, Air Liquide firmasına ait bir Cessna 152 tipi tek motorlu hafif uçak, bir sanayi kompleksine çarptı. Kazada, uçağın pilotu yaşamını yitirdi. Pilotun olaydan önce patlama görseli paylaştığı ortaya çıktı.

Kaza sonrası sanayi tesisinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, gaz ve oksijen tanklarının bulunduğu bölgeye sıçramaması olası bir felaketin önüne geçti. Eyalet Sivil Koruma Ajansı Başkanı Marcos Escajadillo, bir beton direğin, uçağın oksijen tanklarına direkt temasını engelleyerek daha büyük bir yıkımı önlediğini açıkladı.

"PLANLI BİR EYLEM OLABİLİR"

Resmi kaynaklar, bir süre önce görevden alınan pilotun, yaşanan trajik olayın ardından sosyal medya üzerinden bir patlama imgesi yayınladığını doğruladı. Bu durum, olayın önceden tasarlanmış olabileceği şüphesini güçlendirirken, yetkililer konuyla ilgili derinlemesine bir soruşturma yürütüyor. Pilotun paylaşımı, kazanın ardından detaylı bir inceleme sürecinin başlamasına neden oldu.