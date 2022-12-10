Hollanda elenince istifa etti: Artık umrumda değil

Van Gaal'ın geçen yaz Frank de Boer'in yerine geçmesinden bu yana 20 maçlık yenilmezlik serisi, dün akşam Hollanda'nın çeyrek finalde Arjantin'e yenilmesiyle sona erdi.

Kariyerli teknik adam, "Her şeyden önce devam etmeyeceğim. Sadece bu süre için yaptım." dedi

71 yaşındaki teknik adam maç sonrası basın toplantısında, "Bu, teknik direktör olarak üçüncü dönemimin son maçıydı" ifadelerini kullanarak ayrılık kararını açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Arjantin'in şampiyon olup olamayacağıyla ilgili soruya, "Umurumda değil. Artık izlemeyeceğim." yanıtını verdi.

Van Gaal yönetiminde 20 maça çıkan Hollanda, 14 galibiyet, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan "Portakallar", kalesinde 17 gol gördü.