Arjantin'e ırkçılık soruşturması. FIFA devreye girecek

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Arjantin'e ırkçılık soruşturması. FIFA devreye girecek

Kupa Amerika Şampiyonu Arjantin'in yıldızlarından Enzo Fernandez'in yaptığı ırkçı tezahürat Fransa'yı ayağa kaldırdı.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemlerini FIFA’ya taşıyacak.

Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez, 2024 Kupa Amerika’da Kolombiya’yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Bu yayında, Arjantinli futbolcuların Fransa Milli Takımı’ndaki Afrika kökenli oyunculara yönelik ırkçı ifadeler içeren bir şarkının bazı dizelerini söyledikleri görüldü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, FFF bu olayı FIFA’ya taşıma kararı aldı. Aynı şarkı, Arjantinli taraftarlar tarafından 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenmelerinin ardından da söylenmişti.

Şarkıda, “Dinleyin, Fransa’da oynuyorlar ama hepsi Angola’dan geliyor, iyi koşacaklar” ve “Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor” gibi ifadeler yer alıyor.

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