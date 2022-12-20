Messi'ye çok ağır eleştiri

Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi Arjantinli eski kaleci Hugo Gatti'nin eleştiri oklarının hedefindeydi.

Gatti, Lionel Messi için ''Asla Maradona'dan daha iyi olamayacak.'' yorumunu yaparkan dünyanın en iyisi olarak Kylian Mbappe'yi gösterdi.

78 yaşındaki futbol adamının sözleri söyle; ''Messi iyiydi, nispeten iyiydi ama size benim için dünyanın en iyisinin Mbappe olduğunu söyleyeceğim. Arjantin karşıtı olduğumu söyleyecekler çünkü gerçekleri söylüyorum. Diego Maradona'yı kimse geçemez. Brezilya'da Pele, Arjantin'de Maradona. Di Maria'da kupada çok iyiydi ama kimse ondan söz etmiyor.''

Hugo Orlando Gatti, final maçıyla ilgili ise ''Maça gelince korkmuş bir Fransa gördüm. Her iki takımda da ciddi savunma kusurları varda ama maç heyecan veriydi ve güzeldi.'' yorumunu yaptı.