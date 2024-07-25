Arka arkaya gelen zamların ardından motorine indirim geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergi zamlarının etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

3 Temmuz'da uygulanan ÖTV zammının ardından, motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

1 LİRA 47 KURUŞLUK İNDİRİM GELDİ

Motorine yapılan 1 lira 47 kuruşluk indirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 45.10 TL,

motorinin litre fiyatı ise 43.54 TL olarak belirlendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 44.97 TL iken,

motorin litre fiyatı 43.47 TL oldu.

LPG litre fiyatları ise Avrupa Yakası'nda 22.93 TL,

Anadolu Yakası'nda ise 22.80 TL olarak belirlendi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 45.70 TL,

motorin litre fiyatı 44.17 TL,

LPG litre fiyatı ise 23.10 TL olarak güncellendi.

İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 46.05 TL,

motorinin litre fiyatı 44.67 TL,

LPG litre fiyatı ise 23.22 TL olarak belirlendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları Gümrüksüz Rafineri Fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takibiyle belirleniyor, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.