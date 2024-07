Kahraman İmam camide son anda intiharı engelledi

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Kurtköy Merkez Camisinin içinde kendini bıçakla yaralamak isteyen kişiyi İmam Muharrem Kiraz yaptığı hamle ile kurtardı. Olay 22 temmuz günü yatsı namazı sonrasında yaşandı, olay anının görüntüleri yeni ortaya çıktı.

Sapanca'daki Kurtköy Merkez Camii'nde 22 Temmuz günü yatsı namazı sonrasında meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öne süren O.K., arası bozuk olduğu arkadaşıyla barışamadığı için cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Bu sırada olayı gören caminin imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale etti.

İmam Muharrem Kiraz, akli dengesi bozuk olan ve kendini bıçaklamak isteyen şahısın üzerine atladı. Cami cemaatinin yardımıyla şahsın elinden bıçak alındı. Müdahale anını ise caminin güvenlik kameresa saniye saniye kaydetti. Görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın bıçakla kendine zarar vermeye çalıştığı, cami imamının olaya müdahale ederek şahsı kurtardığı ve vatandaşların yardımıyla bıçağın alındığı görüldü.

Cami imamı Muharrem Kiraz olay anını kameralara anlattı. Kiraz, “Yaralanmadı, tam bıçağı vücuduna dayadığı vakit müdahale ettik. Bir kahramanlık değil, İslami bir görevdi. Şahsın durumu şu an iyi, bir sıkıntı yok. O da kendi yaptığının suç olduğunun farkında, onun utancını da yaşıyor“ dedi.



“GÖZÜMLE ONU TAKİP EDİYORDUM, BIÇAĞI AÇTIĞI AN PEŞİNDEN KOŞTUM”

Psikolojik sorunları olan O.K. isimli şahsın cami cemaatinden olup, 5 vakit namaz kıldığını belirten Kiraz, Yatsı namazından önce daha camiye gelmeden önce o arkadaş bisikletle önümden geçerken, ‘Ben yatsı namazına geleceğim ve bir daha gelmeyeceğim’ dedi. Ben de 'Hayırdır ne oldu?' dedim, o esnada bisiklete bindi gitti. Ondan sonra yatsı namazına geldim, tesbihat esnasında o da buradaydı ve elinde bir şey olduğunu gördüm, bıçak olduğunu gördüm. Sesimi çıkarmadım, onu böyle izledim. O da sağını solunu kontrol ediyordu. Tesbihat bitti, ben de imam odasına geçmeyip cemaatimizin yanında durdum. Konuşuyormuş gibi yapıyordum ama gözümle onu takip ediyordum. Bıçağı açıp elini götürdüğü vakit ben de peşinden koştum. Başta almaya çalıştım, alamayınca da direkt yere yatırdım. Orada diğer arkadaşlar da yardıma koştu hemen. Birkaç dakikalık uğraş neticesinde bıçağı aldık” dedi.