Arka Sokaklar'a ‘Komiser Mehmet’ geliyor. Ünlü oyuncu kadroda

Arka Sokaklar’a birçok başarılı projede yer alan, yakışıklı oyuncu Pamir Pekin, “Komiser Mehmet” karakteri ile katılıyor.

Arka Sokaklar'a ‘Komiser Mehmet’ geliyor. Ünlü oyuncu kadroda

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar oyuncu kadrosunu genişletiyor.

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Hayatın içinden karakterleri ve toplumsal olaylara duyarlılığıyla dikkat çeken Arka Sokaklar’a birçok başarılı projede yer alan, yakışıklı oyuncu Pamir Pekin, “Komiser Mehmet” karakteri ile katılıyor.

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“HEPİMİZ ARKA SOKAKLAR DİZİSİYLE BÜYÜDÜK, OLGUNLAŞTIK”

Sürpriz bir karakter ile 653. bölümde izleyici ile buluşacak olan ünlü oyuncu 18 sezon boyunca ekrana gelen dizide, usta oyuncularla bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

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Pekin "Uzun zamandır birlikte çalışan bu renkli ve başarılı ekibe dahil olmak benim için çok heyecanlı. Yeni maceralar için hazırım. Türkiye’de bir dizinin bu kadar uzun süre yayında kalması ve böyle başarılı olması nadide bir durum. Polis karakterini canlandırmak ayrı güzel ama bu karakterin hikayesi beni ayrıca cezbetti. Hepimiz diziyle beraber büyüdük, olgunlaştık diyebilirim." dedi.

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