Zor bir hayat geçmişi taşıyan Ali’yi büyük bir derinlikle yansıtan oyuncu, uzun aradan sonra sete dönmenin heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Oyunculuk adına benim için çok iştahlı bir dönem.” Hikâyenin dramatik gücüne vurgu yapan Korkmaz, “Önemli bir senaryo mühendisliği var. Ali’nin yaşadıkları bir insanın kolayca kaldırabileceği şeyler değil. Güzel bir geri dönüş oldu” dedi.

‘ARKA SOKAKLAR BİR HİSSİYAT’

Alp Korkmaz, Ali’nin bundan sonraki serüveniyle ilgili de ipucu verdi: “Sürprizler olacak. Zaten şu ana kadar epey oldu ama bana kalırsa burada kalmaz.” Arka Sokaklar’ın kariyerindeki eşsiz yerini anlatan oyuncu, “İlk kamera, ilk ışık, ilk reji. Bir nevi ilkokulum. Ama her şeyden önce Arka Sokaklar bir hissiyat, bir hal. Ömrümün 20 senesi” diyerek duygularını paylaştı.

‘YORUMLAR MOTİVE EDİYOR’

D Media yapımı, 20. sezonuna zirvede başlayan Arka Sokaklar’ın başarısında büyük rolü olan Alp Korkmaz, sokakta ve sosyal medyada aldığı tepkilerden bahsetti: “Trafikte güzel laf atmalar oluyor. Bu tarz yaklaşımlar onore ve motive ediyor.”

‘BEN 5, SEN 20 SENELİK POLİSSİN’

Emniyet mensuplarıyla kurdukları sıcak bağı vurgulayan oyuncu, “Biz onları ziyaret ederiz, onlar setimize gelir. Hatta sohbetlerde ‘Ben 5, sen 20 senelik polissin’ şeklinde espriler olur” dedi. Bazen sokakta gerçek polis sanılıp müdahale istenildiğini de ekledi: “Bir durum olduğunda ‘Müdahale etsenize’ tarzı yaklaşımlar olabiliyor. Bilinçaltına yer etmiş sanırım.”

‘HER SEZONUN BAŞKA BİR ANISI VAR’

Artık aile gibi olan Arka Sokaklar ekibinin kamera arkasını da anlatan Korkmaz, setin en komiğinin Özgür Ozan, en muzip isminin Şevket Çoruh, en kuralcısının ise Zafer Ergin olduğunu söyledi. 20 yılın 16’sında bu ailenin parçası olan oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: “Kamera arkasında ve önünde birçok arkadaşımla çalıştım. Herkes tek tek çok değerli. Her sezonun başka bir anısı var. İçtendir, yapmacık değildir set ortamımız. Bu hep böyleydi. Aksi karakterler pek uyum sağlayamazlar.”

