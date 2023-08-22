Arka Sokaklar'ın ilk fragmanındaki cenaze sahnesi izleyenleri şoke etti

Başrollerini Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 18 sezonuyla ekrana dönüyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlandı. O sahne büyük merak uyandırdı

Arka Sokaklar'ın ilk fragmanındaki cenaze sahnesi izleyenleri şoke etti

Başrollerini Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 18 sezonuyla ekrana dönüyor. Yapım şirketi ve kanal arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle uzun bir ara veren dizini yeni sezonundan da ilk fragman geldi.

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RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen dizinin yayın tarihi netleşmedi. Yıllardır olduğu gibi cuma akşamları yayınlanacak olan dizinin yeni sezon tanıtımda Rıza babaiçin cenaze töreni düzenleniyor.

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Hüsnü'nün gözyaşlarına boğulduğu Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

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Öte yandan Hasan Denizyaran Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi ve Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

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