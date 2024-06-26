Arkadan çarptı hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Arkadan çarptı hastanelik oldu

Konya’da meydana gelen kaza sonucunda 2 vatandaş yaralandı.

2 kişinin yaralandığı trafik kazası Kulu ilçesi Ankara Caddesi Kırkahvesi civarında gerçekleşti. Kazanın gerçekleştiği olay yerinden aktarılan bilgilere göre, Konya'dan Ankara’ya doğru seyir halinde olan A.S.D. şoförlüğündeki 42 ANL 632 plakalı kamyonet ile o sırada aynı yöne doğru giden O.O. şoförlüğündeki DB 69020 yabancı plakalı arabaya arka tarafından çarptı. Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan M.O. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal etti. Yaralı vatandaşlar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi edinildi.

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