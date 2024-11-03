Arkadaş katili tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arkadaş katili tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde aralarında husumet olan arkadaşını silahla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar V. aralarında husumet olan arkadaşı Özgür Ölçek'i sokak ortasında silahla vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cinayet olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Serdar V'nin telefonla konuşan arkadaşı Özgür Ölçek'i silahla vurduğu ve yerde kanlar içinde yerde yatan Özgür Ölçek'in yüzüne silahla vurduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özgür Ölçek'in cenazesi ise, Bayramiç ilçe merkezindeki Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Arkadaş katili tutuklandı

Arkadaş katili adliyedeArkadaş katili adliyede

Arkadaş katili tutuklandı

Arkadaş katili tutuklandı

Arkadaş katili tutuklandı

Arkadaş katili tutuklandı

Arkadaş katili tutuklandı

Arkadaş katili tutuklandı

Arkadaş katili tutuklandı

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