Arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen Mustafa Dever, toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen Mustafa Dever, toprağa verildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde, evinin bahçesinde arkadaşı Adem Caner tarafından tabancayla vurularak öldürülen 40 yaşındaki Mustafa Dever, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Polis, olayın faili olan Adem Caner'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Dever, oturduğu evin bahçesinde arkadaşı Adem Caner ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Adem Caner, yanında bulunan tabancayla Mustafa Dever'i vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan Adem Caner'i yakalamak için operasyon başlattı.

Mustafa Dever'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine, aynı ismi taşıyan emekli öğretmen baba Mustafa Dever, ailesi ve yakınları katıldı. Mustafa Dever'in bekar olduğu ve ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Polisin, Adem Caner'i yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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