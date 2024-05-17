Arkadaşını öldüren ve onu azmettiren 2 sanığa müebbet hapis istemi

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 7 Mart 2022 tarihinde Ramazan Tutal, berberde tıraş olduktan sonra sokakta yürürken Bilal K.’nin silahla açtığı ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tutal hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi Bilal K. ile onu azmettirdiği iddia edilen Halil D. gözaltına alındı.

Şüpheli kişilerden Bilal K. tutuklandı, Halil D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ramazan Tutal ile Bilal K.’nin samimi arkadaş oldukları, aynı karede fotoğraf çekildiği de ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcısı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayıp iddianamesini tamamladı. Yapılan iddianamede Bilal K. için ‘Kasten öldürme’, Halil D. için de ‘Kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Haklarında savcılık tarafından müebbet hapis cezası istenen 2 sanık, ilerleyen zamanlarda hakim karşısına çıkacak.