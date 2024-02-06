Arkadaşını yaraladı. Polisi arayıp kendini ihbar etti

Kaynak: DHA
Arkadaşını yaraladı. Polisi arayıp kendini ihbar etti
İzmir'de Uğur Çakır'ı (25) tabancayla ağır yaralayıp daha sonra ''Arkadaşımı vurdum kan kaybediyor" diyerek polisi arayan Emre Güven (38) polis ekiplerine teslim oldu.

İzmir'de bugün saat 05.40'ta 112 Çağrı Merkezi'ne "Arkadaşımı vurdum kan kaybediyor" ihbarı yapıldı. Sağlık ekiplerine gelen ihbar üzerine Çay Mahalle 2139 Sokak'taki söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Uğur Çakır'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

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BIÇAKLANAN ARKADAŞIN DURUMU AĞIR

Çakır, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çakır'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kasten yaralama suçundan poliste suç kaydı bulunan Çakır'ın üzerinde yapılan aramada bir sustalı bıçak bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

İçinde 4 mermi bulunan suç aleti tabancasını polise vererek teslim olan ve kasten yaralamadan daha önce de suç kaydı bulunan Emre Güven polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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