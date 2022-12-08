﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı



Kaza, saat 04.20 sıralarında ilçeye bağlı Beyobası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşına ait 07 LV 339 plakalı otomobili bıçak zoruyla gasp eden Ş.A.E., Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halindeyken, Sanayi Kavşağı’nda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, refüjde bulunan bordür taşına çarparak durdu. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ş.A.E.’nin, arkadaşının aracını bıçak zoruyla gasp ettiği ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücünün hastanede yapılan alkol muayenesinde ise 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü tedavisinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.