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Arkadaşının çaldığı saati geri verdi

Yalova'da bir mağazadan 3 bin lira değerindeki erkek kol saatini çalan zanlının arkadaşı, saati yarım saat sonra getirerek teslim etti. Saatin çalınma anı ve geri getirilmesi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:07
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Arkadaşının çaldığı saati geri verdi

Arkadaşının çaldığı saati geri verdi
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İHA'nın haberine göre, Süleymanbey Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde mağazaya giren bir şahıs, işletmedeki çalışanlar başka müşterilerle ilgilenirken eline aldığı 3 bin lira değerindeki saatle mağazadan çıktı. 

Yaşanan hırsızlık olayının mağaza çalışanları daha farkına varmadan hırsızlık yapan şüphelinin arkadaşı yaklaşık yarım saat sonra mağazaya gelerek tezgahtara saati geri teslim etti. 

Şahıs, “Arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim” diyerek mağazadan çıktı. Olay sonrasında işletme sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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