Arkadaşının evinden altın çalan kadın yakalandı! PKK sempatizanı çıktı

Kaynak: AA
Arkadaşının evinden altın çalan kadın yakalandı! PKK sempatizanı çıktı
Kütahya’da, bir kadın, arkadaşının evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde mücevher ve nakit para çaldı. 26 yaşındaki A.K. isimli kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nın sosyal medya hesaplarında terör lideri Abdullah Öcalan ile ilgili paylaşımlar yaptığı ve evinde örgütsel malzemeler bulunduğu belirlendi.

Sultanbağı Mahallesi’nde Orkide Sokak’ta yaşayan 26 yaşındaki H.Y. isimli kadın, evinde sakladığı altın, mücevher ve bir miktar paranın çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda, hırsızlık şüphelisinin H.Y.'nin arkadaşı olan 26 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin adresine yapılan baskında, çalınan yaklaşık 500 bin TL değerindeki 610 dolar nakit para, 6 bilezik, 1 altın kelepçe, 2 çeyrek altın, 1 tuğra ve 4 altın yüzük ele geçirildi ve sahibine iade edildi.

arkadasinin-evinden-altin-calan-kadin-ya-yenicag1.jpg

A.K.'nın sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucunda, terör lideri Abdullah Öcalan ve PKK ile ilgili paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel malzemeler de polis tarafından el konuldu. Terör soruşturması nedeniyle, gözaltına alınan A.K., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

arkadasinin-evinden-altin-calan-kadin-ya-yenicag.jpg

Son Haberler
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada Gündem
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması Spor
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı Spor
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2 altın Spor
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2 altın
İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı Gündem
İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu Ekonomi
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu
Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı Spor
Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı