Arkadaşının evinden altın çalan kadın yakalandı! PKK sempatizanı çıktı

Sultanbağı Mahallesi’nde Orkide Sokak’ta yaşayan 26 yaşındaki H.Y. isimli kadın, evinde sakladığı altın, mücevher ve bir miktar paranın çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda, hırsızlık şüphelisinin H.Y.'nin arkadaşı olan 26 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin adresine yapılan baskında, çalınan yaklaşık 500 bin TL değerindeki 610 dolar nakit para, 6 bilezik, 1 altın kelepçe, 2 çeyrek altın, 1 tuğra ve 4 altın yüzük ele geçirildi ve sahibine iade edildi.

A.K.'nın sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucunda, terör lideri Abdullah Öcalan ve PKK ile ilgili paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel malzemeler de polis tarafından el konuldu. Terör soruşturması nedeniyle, gözaltına alınan A.K., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.