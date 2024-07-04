Arkadaşlarıyla yolda yürüyordu boynundan girdi ağzından çıktı. İstanbul’da korkunç olay

1 Temmuz tarihinde Pendik'in Velibaba Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla beraber evine doğru yürüyordu. Bu esnada seyir halindeki bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz bir şahıs, Yazar ve arkadaşına ateş etti. Kurşun Yazar'ın boynuna isabet ederken, arkadaşı şans eseri yara almadı.

ELİNİ BOYNUNDAN ÇEKİNCE...

Yaşanan olay sonrası neye uğradığını şaşıran Yazar boynunu tuttu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Aykan Yazar'ın boynuna giren kurşunun çene kemiğine saplanarak dilinin altında kaldığı tespit edildi. Aykan Yazar ve ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheli kişileri yakalamak için inceleme başlattı. Tedavi altına alınan 18 yaşındaki Yazar bugün ameliyat oldu.

"BİR ANDA HİSSETTİM VURULDUĞUMU"

Saldırıya uğrayan Aykan Yazar yaşadığı o anları anlattı. Yazar, arkadaşıyla beraber eve doğru gittiğini, uzaktan silah seslerinin gelmeye başladığını ifade etti.

Yazar, “Sesler gelmeye başlayınca, dedim ki arkadaşıma 'Silahlarla gelmeye başlarlarsa direk çimenlere atlayalım ki bize bir şey yapmasınlar'. Yanımızdan bir araba geçti silah sesi geldi. Ben bir anda hissettim vurulduğumu. Koşmaya başladım arkadaşım da koşuyor. Ama ben yüzümü kapattım. Ben yüzümü bir açtım kanlar dökülmeye başladı. Arkadaşım korktu baya. 'Sakin ol, ambulansı arayın' dedim. Ambulans geldi direk aldılar beni. Mermi boynumdan giriyor hiçbir damara değmeden dişimin oraya çarpıp duruyor. Ameliyat sıramı bekliyorum şu anda. Saat biraz geçti. 00.00 civarıydı. Yol bomboştu. Araba yanımda sıkmadı. Geçti beni. Camdan zıpladı uzattı sıktı" ifadelerini kullandı.