Çekirdeksizini ürettiler. Avrupa'da kapış kapış gidiyor

Adana'da yaklaşık 10 bin 500 dönüm alanda ekilen çekirdeksiz karpuz üretimi yapılıyor. Çekirdeksiz karpuzda Avrupa, Balkan ve İskandinav ülkelerinden gelen siparişlere yetişilemiyor.

Çekirdeksiz karpuz sayesinde aileler geçimlerini sağlarken ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanıyor.

Türkiye'nin en erkenci karpuzu Adana'da hasat edilmeye başladı. Bu yıl 10 bin 500 dönüm alanda ekilen ve şuanda hasat edilen çekirdeksiz karpuz, özel kolilerle Avrupa, Balkan ve İskandinav ülkelerine satılıyor.

Çekirdeksiz karpuzda bu yıl 55 bin ton rekolte beklenirken karpuzun kilosu, 10-11 liradan satılıyor.

“ÇOK FAZLA TALEP VAR”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son 3 yıldır çekirdeksiz karpuzda verimin her geçen gün arttığını söyleyerek karpuzun kesildiğinde içinin tamamı ile kırmızı çıktığını, çekirdeksiz ve küçük karpuz cinsi olduğu için tercih edildiğini belirtti.

Doğan Avrupa ülkelerinin sadece bu karpuzu tükettiklerini ve Türkiye'deki maliyetin daha düşük olması nedeni ile Türkiye'den satın aldıklarını aktardı.

“HER GEÇEN GÜN ÇEKİRDEKSİZ KARPUZA İLGİ ARTIYOR”

Karpuz üreticisi Ömer Pamuk ise çekirdeksiz karpuza bu yıl, Avrupa kupaları nedeni ile daha büyük talep olduğunu söyledi.

Çekirdeksiz karpuzun tadının lezzetli olduğunu belirten Pamuk, EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesinin siparişleri artırdığını söyledi. Pamuk her geçen gün çekirdeksiz karpuzun arttığını dile getirdi.