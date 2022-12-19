Ayıyla göz göze gelen dağcıları kangal köpekleri kurtardı

DHA'nın haberine göre, Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih edilmeye başlandı.

Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı’na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı.

Yarım metrelik karda bozayı, dağcılara doğru gelirken, yanlarındaki 2 Kangal köpeği ayıyı uzaklaştırdı. Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu.