Ayıyla göz göze gelen dağcıları kangal köpekleri kurtardı

DHA'nın haberine göre, Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih edilmeye başlandı.
Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı’na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı.
Yarım metrelik karda bozayı, dağcılara doğru gelirken, yanlarındaki 2 Kangal köpeği ayıyı uzaklaştırdı. Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu.
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