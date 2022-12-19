19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayıyla göz göze gelen dağcıları kangal köpekleri kurtardı

Ayıyla göz göze gelen dağcıları kangal köpekleri kurtardı

Tunceli'de karlı dağa tırmanan dağcılar, karşılarına çıkan bozayıdan, kangal köpekleri sayesinde kurtuldu. Köpeklerin kovaladığı bozayının arkasına bakmadan kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:12
Takip Et

Arkasına bile bakmadan kaçtı. Ayıyla göz göze gelen dağcıları kangal köpekleri kurtardı

Ayıyla göz göze gelen dağcıları kangal köpekleri kurtardı
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre, Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih edilmeye başlandı. 
Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı’na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı. 

Yarım metrelik karda bozayı, dağcılara doğru gelirken, yanlarındaki 2 Kangal köpeği ayıyı uzaklaştırdı. Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
3
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
4
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
5
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
6
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
7
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Feci kaza! 2 işçi öldü
﻿Feci kaza! 2 işçi öldü
﻿Feci kaza! 2 işçi öldü
﻿Şok diyetler bu hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanı uyardı
﻿Şok diyetler bu hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanı uyardı
﻿Şok diyetler bu hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanı uyardı
﻿İşte kışı sağlıklı geçirmede beslenme önerileri
﻿İşte kışı sağlıklı geçirmede beslenme önerileri
﻿İşte kışı sağlıklı geçirmede beslenme önerileri
﻿Erzincan'da yoğun sis etkili oldu
﻿Erzincan'da yoğun sis etkili oldu
﻿Erzincan'da yoğun sis etkili oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.