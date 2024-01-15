Arkasına düşmek deyimi ne anlama geliyor?

Arkasına düşmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir iş konusunda elinden gelen her şeyi yapmak anlamına gelen bir deyimdir. Kişisel olarak bir kişinin ya da olayın peşine düşmek ve onu gözden kaçırmamak amacıyla işin üzerine düşmek anlamında kullanılır.

Başka bir anlamı ise herhangi bir iş için çok çalışmak ve onu tamamlamak için mücadele etmek üzerine anlamlandırılır.

Bir olayın arkasında durmak anlamına gelir...

ARKASINA DÜŞMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu işin arkasına düşmezsen asla bitmez haberin olsun..."