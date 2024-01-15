Arkasına düşmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Arkasına düşmek deyimi ne anlama geliyor?
Arkasına düşmek deyimi ne anlama gelir? Arkasına düşmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Arkasına düşmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir iş konusunda elinden gelen her şeyi yapmak anlamına gelen bir deyimdir. Kişisel olarak bir kişinin ya da olayın peşine düşmek ve onu gözden kaçırmamak amacıyla işin üzerine düşmek anlamında kullanılır.

Başka bir anlamı ise herhangi bir iş için çok çalışmak ve onu tamamlamak için mücadele etmek üzerine anlamlandırılır.

Bir olayın arkasında durmak anlamına gelir...

ARKASINA DÜŞMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu işin arkasına düşmezsen asla bitmez haberin olsun..."

Son Haberler
e okul sistemi ne zaman kapanacak 2024 e-okul ne zaman kapanıyor? 2024 e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi Gündem
e okul sistemi ne zaman kapanacak 2024 e-okul ne zaman kapanıyor? 2024 e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi
Aydın'da uyuşturucu çetesi üyesi 14 kişi yakalandı Gündem
Aydın'da uyuşturucu çetesi üyesi 14 kişi yakalandı
Annesini arayıp 'kaçırıldım' dedi, babası herkesten yardım istedi. Vali gerçeği açıklayınca herkes şoke oldu Gündem
Annesini arayıp 'kaçırıldım' dedi, babası herkesten yardım istedi. Vali gerçeği açıklayınca herkes şoke oldu
Bayat pide kebabı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Bayat pide kebabı nasıl yapılır?
PFDK ceza yağdırdı. 5 Süper Lig ekibine para cezası Spor
PFDK ceza yağdırdı. 5 Süper Lig ekibine para cezası
Kül konusu nedir? Kül fragmanı yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? Magazin
Kül konusu nedir? Kül fragmanı yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak?
Ticaret Bakanlığı, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor Ekonomi
Ticaret Bakanlığı, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor