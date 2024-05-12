İsmail Kartal'dan flaş hareket. Kadıköy'de ilk kez oldu

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İsmail Kartal'dan flaş hareket. Kadıköy'de ilk kez oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi ilginç bir uygulamaya imza attı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertli ekipte, mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal başlama düdüğünden önce saha içine girdi. İlk 11 ve yedek oyuncularını etrafında toplayan tecrübeli hoca, sert bir motivasyon konuşması yaptı.

Bu hareket Fenerbahçeli taraftarların da alkışını aldı. İsmail Kartal bu konuşma sonrası kulübedeki yerine geçti.

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