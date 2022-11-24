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Icardi Arjantin Milli Takımı'nda neden yok: Arkasından Messi ve Wanda Nara çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin Arjantin'e neden alınmadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:03
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Arkasından Messi ve Wanda Nara çıktı. Icardi Arjantin Milli Takımı'nda neden yok

Icardi Arjantin Milli Takımı'nda neden yok: Arkasından Messi ve Wanda Nara çıktı
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Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilmesi dünya gündemindeki yerini korurken, şu anda Galatasarays forması giyen Mauro Icardi'nin neden milli takıma alınmadığı merak uyandırdı.

Icardi, Inter ve Paris Saint Germain'deki en formda dönemlerinde bile Arjantin Milli Takımı'na alınmamıştı.

Arjantin Milli Takımı'nda sadece 8 maç oynayabilen Icardi, 2018'den sonra bir daha çağrılmadı. O dönemde de Icardi'nin kadroya alınmasına Lionel Messi'nin sert tepki gösterdiği belirtilmişti. Ve bir daha da takıma girememişti.


Messi'nin Icardi'yi istememesinin arkasında Wanda Nara'nın olduğu ortaya çıktı.

Wanda Nara, Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'le evliylen Icardi'yle yakınlaşmış, ardından da boşanmıştı. Daha sonra da Icardi'yle evlenmiş, geçtiğimiz ay da boşanmıştı.

Messi'nin Maxi Lopez'le yakın arkadaş olduğu, Wanda Nara ile ayrılığından Icardi'yi sorumlu tuttuğu , bu nedenle de milli takımda birlikte oynamayı reddettiği belirtildi.

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