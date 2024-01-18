Arkasını vermek deyimi ne anlama geliyor?

Arkasını vermek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişiye her konuda güvenip kendini onun himayesinde hissetmek anlamına gelir.

Birinden güç almak, bir makama ya da mevkiye güvenmek. sırtını ona yaslamak anlamına gelir.

Bir konuda eldeki doneleri kullanarak onlardan güç almak, arka bulmak, arkası kuvvetli olmak, arkası olmak deyimleriyle de aynı anlamda kullanılan bir deyimdir. Güçlü hissetmeye işaret eder.

ARKASINI VERMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Adam arkasını belediyeye vermiş sence bu işten çıkmak ister mi?"