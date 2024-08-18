Arkeologlardan tarihi değiştirecek keşif: Gizli imparatorluk ortaya çıktı

Kaynak: Independent Türkçe
Arkeologlardan tarihi değiştirecek keşif: Gizli imparatorluk ortaya çıktı

İspanya'daki arkeologlar, tarihçilerin dahi bilmediği bir "gizli imparatorluğun" izlerine rastladı.

Cádiz Üniversitesi'nden bir ekip, 2023 yılında Guadalete bölgesinde başlattıkları keşif çalışmaları sırasında, yalnızca birkaç Roma kalıntısı bulmayı beklerken, Roma tarihine dair büyük bir keşfin eşiğinde olduklarını fark etti.

Araştırmacılar, bölgedeki Roma yerleşimlerini araştırırken, birbirine bağlı karmaşık bir yerleşim ağına sahip 57 antik sit alanını ortaya çıkardı. Bu alanlar, İspanya’nın Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartin ve Puerto Serrano bölgelerinde yer alıyor ve başlangıçta Guadalete Nehri boyunca uzanan ticaret ve iletişim yollarıyla birbirine bağlandığı düşünülüyor.

Bu keşif, Roma İmparatorluğu'nun İspanya'nın güneyinde daha önce bilinenden çok daha güçlü bir varlığa sahip olduğunu işaret ediyor. Profesör Macarena Lara liderliğindeki kazı ekibi, bu yerleşim alanlarının ilk kez detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti. Çoğu yerleşim alanı 1980'ler ve 1990'larda tespit edilmiş olsa da, bugüne kadar derinlemesine araştırılmamıştı.

Ekip, yeraltındaki yapıları tespit etmek için yer radarı gibi en son teknolojileri kullanarak, çıplak gözle görülmeyen Roma duvar yapılarını tespit etmeyi başardı. Bornos'taki El Cañuelo Roma villasında yürütülen yoğun kazı çalışmaları, villayı işyerlerinden ayıran duvarlar gibi birçok önemli detayı gün yüzüne çıkardı.

Arkeologlar bir raporda şunları söyledi:

Amaç, Roma döneminde Cádiz Körfezi'yle Guadalete Nehri çukurundaki yerleşimler arasındaki etkileşimi anlamak ki bu şimdiye kadar neredeyse hiç bilinmeyen bir konu.

Araştırmacılar, bu yeni keşfin, Romalıların bu iç bölgeyi Avrupa’daki daha geniş imparatorluklarına nasıl entegre ettiklerine dair önemli ipuçları sunabileceğine inanıyor. Guadalete Nehri çevresindeki bu Roma yerleşiminin, Roma'nın İspanya'yı MÖ 264'te fethetmesiyle başlayan döneme kadar uzandığı düşünülse de, bilim insanları yeni keşfedilen yapıların kesin tarihlerine ulaşmak için hâlâ titizlikle çalışıyor.

Profesör Macarena Lara, şimdiye kadar elde edilen verilerin, devam eden araştırmalar için sağlam bir temel oluşturduğunu ve Roma İmparatorluğu'nun İspanya'daki etkisini daha derinlemesine anlamaya yönelik yeni kapılar açtığını belirtti. Bu keşifler, Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi ve iç bölgelere nüfuz etme stratejileri hakkında önemli bilgiler sunmayı vaat ediyor.

Yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ana hedefimiz, Bornos ve Arcos de la Frontera rezervuarları çevresindeki Roma yerleşimi ve bölgedeki toprakların bütünsel bir vizyonunu elde etmemizi sağlayacak, belgelenmiş materyaller üzerinde analiz tekniklerinin yanı sıra bulunan bağlamların incelenmesiyle tamamlanacak, geleneksel olmayan teknikler ve araçlarla kazı ve yüzey araştırmaları yapmayı sürdürmek.

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