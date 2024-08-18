Armağan Çağlayan Aydemir Akbaş'la ilgili yoruma sert çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Armağan Çağlayan Aydemir Akbaş'la ilgili yoruma sert çıktı

Armağan Çağlayan Aydemir Akbaş'la ilgili yoruma sert çıkarak, "Diyelim ki öyle. Bundan size ne?" ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş'ın vefatının ardından sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran bir olay yaşandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş, akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Geçtiğimiz günlerde evinde baygın bulunan Akbaş, hemen hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı.

İlk olarak entübe edildiği öğrenilen Akbaş'ın durumunun ciddiyeti kısa süre içinde belirlendi. 88 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğan bu acı haber, birçok ünlü ismin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla anıldı ve Aydemir Akbaş'a olan saygıları ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından Armağan Çağlayan, Aydemir Akbaş'ın vefatına dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve "Huzurla uyuyunuz Aydemir Bey…" şeklinde bir not düştü.

Çağlayan'ın bu paylaşımına bir takipçi, "Tam bir inançsız, Allahsız yine kavuştu Allah'a" şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu yorum Armağan Çağlayan'ı oldukça sinirlendirdi ve "Diyelim ki öyle. Bundan size ne?" şeklinde bir yanıt verdi.

Çağlayan'ın bu tepkisi, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir tartışma konusuna dönüştü.

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