Armağan Çağlayan'dan Müge Anlı'yı çıldırtacak sözler

Müge Anlı telefonla programa bağlanan bir kadın için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Armağan Çağlayan kendisine ait sosyal medya hesabından Müge Anlı’ya tepki gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Armağan Çağlayan'dan Müge Anlı'yı çıldırtacak sözler

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından Müge Anlı’ya tepki gösterdi.

Müge Anlı’nın bugünkü programında aldatılan kadına söylediği sözler dikkat çekti. Anlı, nikahsız yaşadığı 3 çocuğunun babası adam tarafından üzerine kuma getirilen kadına, "Ben olsam o kadını öldürürüm, sen nasıl kıskanmıyorsun" diye çıkıştı.

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN TEPKİ

Armağan Çağlayan Müge Anlı'ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Armağan Çağlayan izlediği yayından sonra sosyal medyada "Müge Anlı da delirdi! Bayağı bayağı!" dedi.

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Ne olduğunu soran takipçilerine yanıt da veren Çağlayan yaşananları şöyle anlattı:

"Bir kadın bir adamla evlenmiş. Nikah istememiş. Sonra adam kuma getirmiş üzerine. Müge Anlı kadına diyor ki, 'Ben olsam o kadını öldürürüm. Öldürmek için fırsat kollarım. Sen nasıl kıskanmıyorsun?' dedi yayında."

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