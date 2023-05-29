Armağan Çağlayan'dan seçim sonrası dikkat çeken paylaşım

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur oylamasının ardından "Hiçbir muhalefet liderinin dokunulmazlığı yok bu yasama döneminde. Ve hepsinin geçmişten süren davaları var. Muhtemelen çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak" öngörüsünde bulundu.

Armağan Çağlayan'dan seçim sonrası dikkat çeken paylaşım

Editör: Ersoy ÖZDEM

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Sosyal medyadaki 'seçim' gündemi devam ederkenken, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan da kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK FAZLA SİYASİ YASAK KARARI ÇIKACAK"

Çağlayan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Hiçbir muhalefet liderinin dokunulmazlığı yok bu yasama döneminde. Ve hepsinin geçmişten süren davaları var. Muhtemelen çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak. Ve bazı muhalefet liderleri siyasi yasak alacaklar.
YSP eş başkanları ve TİP başkanı hariç."

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