Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Armağan Çağlayan sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayranlarına üzücü bir haber vererek kanser olduğunu açıklayan Armağan Çağlayan programlarına ara vermişti. Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Armağan Çağlayan’ın son durumu ne? Armağan Çağlayan’ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kanser olduğunu açıklamıştı. Sosyal medyayı sık kullanan Armağan Çağlayan, yaptığı paylaşımda akciğer kanserine yakalanmasının ardından programlarına ara vereceğini dile getirmişti.

ARMAĞAN ÇAĞLAYIN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Armağan Çağlayan son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Armağan Çağlayan, "Selamlar … Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere …Herkese her şey için çooook teşekkürler… sevgiler …" şeklinde paylaşımda bulundu.