Armudun iyisini ayılar yer atasözü ne anlama gelir?

Armudun iyisini ayılar yer atasözünün anlamı: Açıkgözler ve hakkı olmayanlar, bazen güzel şeylerden daha çok yararlanırlar.

Alay yollu kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir sözdür.

Buradaki ayı ifadesi ayılıktan yada kabalıktan ziyade, farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Bir yanı eksik insanlar, o yanını tamamlayacak farklı bir fazlalık ile bu kaybını tamamlarlar.

Küçük örnekler vermek gerekirse, yakışıklı olmayan bir gencin yanında çok daha güzel bir bayan, iyi şoför olmayan birinin altında çok daha iyi bir araba veya gereksiz olarak nitelendirilen bir kişinin çok kıymetli bir yerde arsa yada dünya malının olması buna en güzel örneklerdir.