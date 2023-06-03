Arnavutköy'de bir grup genç tekme tokat kavga etti. Kızlar da kavgaya karıştı

Arnavutköy bir grup gencin kavgası dakikalarca sürdü. Kavgaya kızlar da karıştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Arnavutköy'de bir grup genç tekme tokat kavga etti. Kızlar da kavgaya karıştı

Arnavutköy bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince birbirlerine tekme tokat saldıran gençler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı’nda yaşandı. Bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle kız ve erkek şahıslar tekme tokat birbirine girdi. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, gençlerin birbirlerine tekme tokat saldırdıkları görüldü.

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