Arnavutköy’de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, İstanbul Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini, kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kaza sonucunda araçlar tarlaya uçarak durabilirken kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Hadımköy - Dursunköy Yolu Caddesinde gerçekleşti. Kimliği henüz bilinmeyen 41 VB 444 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 FZR 524 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrasında araçlar yol kenarında bulunan tarlaya uçarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yeri ve çevresinde başka bir kaza oluşmaması açısından güvenlik tedbiri alırken, 34 FZR 524 plakalı aracın sürücüsü olan Engin Öztürk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında tarlaya uçan araçlar dron ile görüntülendi. Meydana gelen kaza sonucunda yoldan savrulan araçlar tarlaya uçarak durabildi. Tarlaya uçan araçlar ve kaza yeri dron ile havadan görüntülenirken, görüntülerde hafriyat kamyonu çekicisinin ise yerinden ayrıldığı görüldü.