Arnavutköy’de lamba değiştirirken balkondan düşen komiser hayatını kaybetti

Saat 15.30 sıralarında gerçekleşen olayda ağır yaralanan Özcan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Şenol Özcan'ın düşüşü, site sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özcan'ın balkondan düştüğü tespit edildi. Site sakinlerinden Aykut Aktaş, olayın trajedisini şu sözlerle dile getirdi: "Şenol komiserimiz, evinde yalnızken balkonundaki lambayı değiştirmek için sandalyesini koyuyor galiba. Denge kaybı yaşayarak balkondan 11. kattan düşüyor. Kendisi benim de çok iyi tanıdığım bir abim. Sitemizdeki elim bir kaza sonucu kendisini kaybettik. Ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.