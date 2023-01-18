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Yeni evi anahtarını teslim aldığı gün yandı

Arnavutköy'de 2022 yılında otoyol kenarında bulunan gecekondu, trafik kazası sonucu zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Belediye evi yeniden yapıp 87 yaşındaki Zeynep Gündüz'e verdi.  Eve yerleşmeye başlayan Gündüz'ün evi çıkan yangında kül oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:57
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Arnavutköy'deki yeni evi anahtarını teslim aldığı gün yandı

Yeni evi anahtarını teslim aldığı gün yandı
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İHA'nın haberine göre, Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Gündüz’ün (87) yaşadığı gecekondu geçtiğimiz sene yol üzerinde gerçekleşen bir kaza sonrası bariyerlerin evin üzerine yıkılması nedeni ile zarar gördü. 

Zarar gören evde yaşayamayan yaşlı kadın için muhtarlık ve Arnavutköy Belediyesi harekete geçti. Hayırseverlerin yardımı ile zarar gören evin yanında yaşlı kadına ait olan arsaya bir ev yapıldı. 

EŞLALARI KOMŞULARI TAŞIDI

Evin tüm eksikleri giderildi ve oturulmaya hazır hale getirilerek yaşlı kadına teslim edildi. Komşuların yardımı ile dün sabah saatlerinde ev içerisinde temizlik yapılırken eşyaların bir kısmı da eve getirildi. 

Yeni evine yerleşmek üzere olan Zeynep Gündüz üzücü bir olayla karşılaştı. Gündüz’ün yeni evinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

"OTURMAK NASİP OLMADI"

Mahalleli Yüksel Bilici; “Yolda bir kaza olmuştu bariyerler evin üzerine düşmüştü ve çatı çökmüştü. Muhtar ve belediye devreye girdiler sonrasında bu arsada onun olduğu için yeni bir ev yapıldı buraya. Mahallede kadınlar da yardım ediyorlar yemeğini, temizliğini falan yapıyorlar sürekli" dedi.

Bilici "Bu kış hava soğuk olduğu için yaşadığı evde gerçekten çok kötüydü buraya taşınmak istediler. Evi yerleştirmişler temizlemişler 1 saat geçmeden yangın çıkmış. Ev bugün daha yeni yerleştirildi mahallenin halkı yardım etti. Yangının nasıl çıktığını anlamadık biz. Yeni evde oturmak nasip olmadı” ifadeleri kullandı.

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