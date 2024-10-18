Arne Slot transfer dedikodularına cevap verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arne Slot transfer dedikodularına cevap verdi

Liverpool'un menajeri Arne Slot, Trent Alexander-Arnold'un transfer söylentilerine dair açıklamalarda bulundu. Liverpool, yıldız oyuncusunu 2025'e kadar kadrosunda tutmayı planlıyor.

Liverpool'un menajeri Arne Slot, Trent Alexander-Arnold'un transferi hakkında konuştu. Son haftalarda adı Real Madrid ile anılan İngiliz oyuncu, Liverpool ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 46 yaşındaki Slot, bu konuda yaptığı açıklamada, "Hayır. Bu konuda size hiçbir şey söyleyemem," dedi. Alexander-Arnold, 31 kez İngiltere millî takım formasını giymiş ve 3 gol atmıştır. Şu anda Liverpool'un gözdesi olan oyuncunun geleceği hakkında daha fazla bilgi için sabırlı olmak gerektiğini vurguladı. Liverpool taraftarları, takımın bu değerli oyuncusunu kaybetmemesi için endişeli.

Arne Slot'un bu açıklamaları, Alexander-Arnold'un Liverpool'daki geleceği hakkında spekülasyonları artırdı. Ancak menajerin kesin bir yorum yapmaktan kaçınması, oyuncunun kalacağına dair umutları arttırdı. Şu an için, Trent Alexander-Arnold'un kariyerindeki belirsizlik devam ediyor.

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