Arpa hasadı erken başladı

Kaynak: İHA
Arpa hasadı erken başladı

Bu yıl Yozgat'ta yaşanan kuraklık sebebiyle arpa hasadı 2 hafta önce başladı.

Yerköy ilçesindeki çiftçiler, normalde haziran ayının sonunda başlayan hasadı, beklenen yağışın gelmemesi ve aşırı sıcaklar yüzünden erkene aldılar. Ancak kuraklık, üreticilerin istedikleri verimi alamamalarına neden oldu.

aw224877-05.jpg

Yerköy'deki tarlalarda biçerdöverler erken saatlerde çalışmaya başladı. Arpanın erken hasadıyla birlikte ilçede yoğun bir mesai başladı.

Yıllardır bu işle uğraşan Fatih Biçer, "Bu yıl kuraklık sebebiyle arpa hasadına 2 hafta önce başladık. Normalde haziranın sonunda başlamamız gerekirdi. Ancak aşırı sıcaklar erken hasadı zorunlu kıldı. Son dönemde yaşanan dolu yağışları da arpayı olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.

Geçen yıla göre dönüm başına hasat fiyatı 30 lira artarak 130 liraya yükseldi.

aw224877-04.jpg

​​​​​​​aw224877-03.jpg​​​​​​​

aw224877-02.jpg

Son Haberler
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz Gündem
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı Dünya
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı Yaşam
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı
İzmir’de toplu ulaşım kararı! Gündem
İzmir’de toplu ulaşım kararı!
Bankaların bu kampanyası için sakın imza atmayın Ekonomi
Bankaların bu kampanyası için sakın imza atmayın
Ünlü model İngiliz futbolcu ile evlendi. Düğüne kız kardeşini davet etmedi Magazin
Ünlü model İngiliz futbolcu ile evlendi. Düğüne kız kardeşini davet etmedi
‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay Gündem
‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay