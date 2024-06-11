Arpa hasadı erken başladı

Yerköy ilçesindeki çiftçiler, normalde haziran ayının sonunda başlayan hasadı, beklenen yağışın gelmemesi ve aşırı sıcaklar yüzünden erkene aldılar. Ancak kuraklık, üreticilerin istedikleri verimi alamamalarına neden oldu.

Yerköy'deki tarlalarda biçerdöverler erken saatlerde çalışmaya başladı. Arpanın erken hasadıyla birlikte ilçede yoğun bir mesai başladı.

Yıllardır bu işle uğraşan Fatih Biçer, "Bu yıl kuraklık sebebiyle arpa hasadına 2 hafta önce başladık. Normalde haziranın sonunda başlamamız gerekirdi. Ancak aşırı sıcaklar erken hasadı zorunlu kıldı. Son dönemde yaşanan dolu yağışları da arpayı olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.

Geçen yıla göre dönüm başına hasat fiyatı 30 lira artarak 130 liraya yükseldi.

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