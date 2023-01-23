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Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Nehri kısmen buz tuttu

Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri, soğuk hava nedeniyle donmaya başladı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:31
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Arpaçay Nehri kısmen buz tuttu

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Nehri kısmen buz tuttu
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Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle göller ve dereler buzla kaplandı.

Çıldır Gölü'nden başlayan Karahan, Telek Suyu ve Kars Çayı'nın beslediği Arpaçay Nehri de soğuk havadan olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin Ermenistan sınırı boyunca ilerleyen Aras Nehri'yle birleşen Arpaçay Nehri'nin yüzeyi de dondurucu soğukların etkisiyle kısmen dondu.

 

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