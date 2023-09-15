Arsanız bu 10 ilden birindeyse devlet el koyabilir. Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye'nin birçok şehrinde enerji nakil hatları, lojistik merkezi ve doğalgaz dağıtım tesisi yapımı için acele kamulaştırma kararları alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Arsanız bu 10 ilden birindeyse devlet el koyabilir. Resmi Gazete'de yayınlandı

Enerji nakil hatlarının yapımı çerçevesinde bir çok ilde araziler, Cumhurbaşkanı kararıyla zorunlu kamuşlaştırılacak.

Buna göre, Afyonkarahisar, Aydın, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Mersin, Osmaniye, Sivas ve Tokat'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji transferi konusunda yatırım anlaşmaları yapan Türkiye döşenmesi gereken boru hatları için şahıs mülkiyetlerinin bir kısmını kamulaştırma yapmayı planlıyor.+

ekran-alintisi-001.jpgİzmir, Trabzon, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Düzce, Konya, Kayseri, Erzurum, Kırşehir ve Eskişehir'de lojistik merkezi yapımı amacıyla söz konusu alanlara isabet eden taşınmazlar ile bu kapsamda inşa edilecek enerji nakil hattı ve ulaşım yolu gibi altyapı tesislerinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

EPDK TARAFINDAN KAMULAŞTIRILACAK

Malatya'nın Hekimhan ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan doğalgaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla da bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.

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